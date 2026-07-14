رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن الساعات الأخيرة الماضية شهدت جلسة بين إمام عاشور ومسئولي النادي الأهلي من أجل مناقشته حول تمديد عقده وزيادة راتبه.

وأضاف هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن": " وصل عرض الأهلي بالمكافآت إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما رفضه إمام عاشور وطلب مناقشة عروض رحيله إذ تلقى اللاعب عروضا مغرية تصل بقيمة 3 أضعاف الراتب الذي سيتقضاه مع الأهلي".

واختتم": " إمام يمتلك عروضا إنجليزية وخليجية وأمريكية وطلب مناقشتها مع وكيل أعماله في الأيام المقبلة".