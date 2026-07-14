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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شخصية تانية.. دان آدم تكشف كواليس فيديوهاتها مع حسام حسن خلال المونديال

حسام حسن وزوجته
حسام حسن وزوجته
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كشفت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل الفيديوهات التي جمعتهما خلال فترة مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن تلك المقاطع لم تكن وليدة الحدث، وإنما امتداد لطريقة حياتهما اليومية التي اعتادت مشاركتها مع المتابعين منذ سنوات.

وخلال استضافتها مع حسام حسن في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة “ON”، أوضحت دان أن الجمهور كان يعرف حسام حسن بشخصيته الحماسية داخل الملاعب فقط، لذلك فوجئ بالكثير من ملامح شخصيته الإنسانية بعد انتشار الفيديوهات.

وقالت إن نشر اللحظات العائلية كان أمرًا معتادًا بالنسبة لها منذ فترة طويلة، لكنها ترى أن المتابعين لم يكونوا يعرفون هذا الوجه من شخصية المدير الفني، مضيفة أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه دائم العصبية، قبل أن يكتشفوا طبيعته الهادئة والمرحة في حياته اليومية. وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يعكس حياتهما الطبيعية، خاصة أنهما يعيشان معًا منذ 11 عامًا.

من جانبه، أشاد حسام حسن بالدور الكبير الذي لعبته زوجته في دعمه نفسيًا خلال فترة كأس العالم، مؤكدًا أن المسؤولية الكبيرة وضغوط قيادة منتخب مصر كانت تحتاج إلى وجود شخص قريب يساعده على تجاوز تلك اللحظات.

وأوضح أن دان كانت تدرك حالته النفسية بمجرد شعوره بالتوتر، وكانت تحاول دائمًا إخراجه من أجواء الضغوط ومنحه قدرًا من الراحة والهدوء، وهو ما ساعده على التركيز في عمله مع المنتخب.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أنه لم يكن معتادًا على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مترددًا في البداية بسبب ردود أفعال الجمهور، لكنه قرر في النهاية الظهور مع زوجته بعفوية، لأن ما يظهر في الفيديوهات يعكس حياتهما الحقيقية دون تصنع.

وأكد حسام حسن أن ردود الفعل جاءت متنوعة، إلا أن الكثير من الجماهير رحبت بإظهار هذا الجانب الإنساني من حياته، وهو ما جعله يشعر بالارتياح تجاه مشاركة بعض اللحظات الشخصية مع الجمهور


 

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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