كيف تمنع ميتا من استخدام صورك على إنستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟

أثارت سياسات الخصوصية الجديدة لشركة "ميتا" (Meta) مخاوف واسعة بين مستخدمي منصة "إنستجرام" (Instagram)، بعد إعلانها الاعتماد على منشورات وصور المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما دفع الكثيرين للبحث عن طرق تقنية فعالة لحماية بياناتهم الشخصية ومنع استغلالها.

مخاوف الخصوصية وتدريب الذكاء الاصطناعي

وتتيح التحديثات الأخيرة لشركة ميتا استخدام البيانات العامة، بما في ذلك الصور والمنشورات والتعليقات التي يشاركها المستخدمون عبر إنستجرام، لتطوير وتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم أن الشركة تؤكد التزامها بالخصوصية، إلا أن صناع المحتوى والمستخدمين العاديين أبدوا قلقهم من انتهاك ملكيتهم الفكرية وبياناتهم الشخصية دون إذن صريح.

خطوات حماية صورك عبر ميزة "الاعتراض"

ولحسن الحظ، توفر المنصة خيارًا يتيح للمستخدمين في بعض المناطق تقديم نموذج "حق الاعتراض" (Right to Object) لمنع ميتا من استخدام صورك في المستقبل.

ويمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال الدخول إلى إعدادات حساب إنستجرام، ثم الانتقال إلى قسم "حول" (About)، واختيار "سياسة الخصوصية" (Privacy Policy)، حيث يظهر رابط مخصص لملء نموذج الاعتراض وشرح أسباب الرفض.

تحويل الحساب إلى "خاص" كحل بديل

وفي حال عدم توفر رابط الاعتراض المباشر في دولتك، يؤكد خبراء أمن المعلومات أن الحل الفوري والأكثر أمانًا هو تحويل حساب إنستجرام من "عام" (Public) إلى "خاص" (Private).

وتقتصر سياسة ميتا لجمع بيانات الذكاء الاصطناعي على المنشورات العامة فقط، مما يعني أن تحويل الحساب يضمن حظر خوارزميات الشركة من الوصول إلى صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك تمامًا.