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وزير العدل: اللقاءات مع أعضاء البرلمان تعزز التنسيق المؤسسي لصالح المواطن والدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير العدل: اللقاءات مع أعضاء البرلمان تعزز التنسيق المؤسسي لصالح المواطن والدولة

وزير العدل
وزير العدل
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أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، حرص الوزارة على انعقاد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يرسخ توحيد الرؤى المشتركة إزاء تحقيق مصالح المواطنين، ويعزز آليات التنسيق المؤسسي بما يخدم الصالح العام للدولة، ويعكس روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم، لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل، حيث استمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع نواب البرلمان من المجلسين لتعزيز أطر التعاون والتكامل بين سلطات الدولة.

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاضرون للاجتماع، عن تقديرهم لجهود الوزارة، مؤكدين أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين، بما يحقق المصلحة العليا للدولة ويعزز مسارات التنمية والتطوير المؤسسي.

وزير العدل لقاءات مجلسي النواب الشيوخ توحيد مصالح المواطنين

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