الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية

شهدت قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الحاجة هانم حامد غالي شقيقة صلاح غالي والد الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب تعرضها لوعة صحية.

وفاة مفاجئة



وأفادت مصادر مقربة من اسرة الفرعون المصري أن حالة من الحزن والوجيعه تخيم بظلالها علي الاسرة عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها خلال الساعات الاخيرة ودفنها بمقابر الاسرة فضلا عن كون العزاء اقتصر علي وداع جثمانها .

احتفالية شعبية



الجدير بالذكر أن استاد القاهرة الدولي شهد احتفالية كبري لتكريم لاعبي المنتخب المصري عقب انجازه التاريخي بكأس العالم 2026 م وسط مشاركة عشرات الآلاف من الجمهور المصري.