أخبار أسوان.. إنجازات طبية بمستشفيات الجامعة والسيطرة على حريق وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 من يوم الاتنين الموافق: 13/7/2026 أحداث متنوعة.

فقد واصلت مستشفيات جامعة أسوان أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية، وحققت خلال العام المالي 2025/2026 مؤشرات أداء متميزة، بما يعكس دورها المحوري في خدمة أهالي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

https://www.elbalad.news/7036424

نتائج متقدمة لحملات المرحلة الثالثة لإزالة التعديات

أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 295 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 65 ألفاً و838 م2، بالإضافة إلى إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 8 أفدنة، وذلك فى إطار إستمرار المحافظة فى تنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

https://www.elbalad.news/7036633

انطلقت اليوم فعاليات خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمركز ومدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقيادة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بهدف حماية النشء والشباب، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل القرى .

https://www.elbalad.news/7036640

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى تنفيذ عدد من الأعمال الميدانية والخدمية، موجهاً بالاستمرار فى المتابعة اليومية للمشروعات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يلبى احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومتابعة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

https://www.elbalad.news/7036786

جهود متنوعة

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى بذلتها قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع أعلى سطح مستشفى الجراحة، موجهاً بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين ، وضمان إستمرار تقديم الخدمات الطبية دون تأثر.

https://www.elbalad.news/7037315

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لشارع صلاح الدين "الشارع الجديد"؛ لمتابعة نتائج تنفيذ إجراءات تفريغه من المركبات والحواجز والاستاندات، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات المنظمة للحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية بما يخدم المواطنين.

https://www.elbalad.news/7037326