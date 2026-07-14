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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين قبل معسكر إسبانيا.. وينسق مع اتحاد الكرة لتكريم التوأم

الاهلي
الاهلي
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي يستعد لتكريم لاعبيه الدوليين قبل انطلاق معسكر إسبانيا.

وأضاف هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن": "ينظم الأهلي تكريم خاص للاعبيه الدوليين وهما 7 لاعبين (شوبير والشناوي وياسر وهاني وإمام وزيزو ومروان) انضموا لمنتخب مصر بجانب يوسف بلعمري الذي شارك مع منتخب المغرب".


واختتم: " كما ينسق مسؤولو الأهلي مع اتحاد الكرة من أجل تكريم التوأم وجهاز المنتخب الوطني بالكامل".

ومن ناحية أخرى نجح عدد من لاعبي منتخب مصر في تحويل مشاركتهم المميزة ببطولة كأس العالم 2026 إلى بوابة حقيقية نحو الاحتراف الخارجي، بعدما لفتوا أنظار أندية أوروبية وسعودية بفضل المستويات القوية التي قدموها مع الفراعنة. ولم تقتصر المكاسب على النتائج الفنية، بل امتدت إلى ارتفاع القيمة التسويقية للعديد من اللاعبين، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات والعروض التي قد تشهد رحيل أكثر من نجم عن الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وباتت أسماء مثل مصطفى شوبير، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وحسام عبد المجيد، وهيثم حسن، ضمن أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، وسط ترقب لمواقف أنديتهم من العروض المنتظرة.

الإعلامي هاني حتحوت النادي الأهلي هاني حتحوت شوبير زيزو

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