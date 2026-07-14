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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شراكة تاريخية وكهربا قائدًا.. المدير الرياضي لإنبي يكشف ملامح الاندماج مع الشرقية

كهربا
كهربا
يارا أمين
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يرى محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، أن ملف شراكة الأندية أمر مميز مشيرًا إلى أن اختيار النادي للشرقية مناسب للغاية. 

وأضاف محمد إسماعيل، في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "مودرن": "أرى أن ملف الدمج واختيار نادي مثل الشرقية أمر جيد، الموضوع منذ فترة طويلة وكان هناك العديد من الدراسات حول اختيار نادي الشرقية، واختيار منتخب السويس لبتروجت أيضًا اختيار مناسب".


وتابع: "ستكون تجربة ناجحة وستُبنى عليها تجارب كثيرة ونادي مثل بتروجت أو إنبي طوال الوقت تؤدي بشكل جيد بدون جماهير ولكن بعد مرور الوقت سيصبح هناك دعم من الجماهير وأرى أن من هذا المنطلق سيكون أمر ناجح، الـ 6 شهور المقبلين، ستكون الشركة أعلنت بالفعل ونستطيع إتخاذ القرارات الخاصة بنا، وسنرى كيف نستطيع الاستثمار في النادي".

وواصل: "نتابع العديد من اللاعبين المميزين، فأي عنصر مميز في نادي الشرقية سيتم دمجه مع فريق إنبي وسنتابع اللاعبين طوال الوقت وسنستفيد من جهودهم، أما بالنسبة للاعبين الذين لا نحتاجهم سيتم بيعهم أو إعطائهم مستحقاتهم وسيكون الأمر فنيًا بدون مشاكل".

واختتم: " كهربا سيكون قائد للفريق الموسم المقبل، وسيكون معدلات الأعمار مختلف، وهناك بعض اللاعبين الجميع سيتحدث عنه الفترة المقبلة، نحن نجهز لاعبين ناشئين تتواجد في الفريق الأول، وعندما تتاح له الفرصة للانتقال إلى نادي أكبر نسمح له".

محمد إسماعيل نادي إنبي إنبي النادي للشرقية هاني حتحوت بتروجت

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