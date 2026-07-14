قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف
حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز
دعاء آخر فجر من محرم.. 10 كلمات تسلمك من المصائب وتصب عليك الرزق صبا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية توجه رسالة للمواطنين
ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز
أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 5 كلمات تثبت قدمك على الصراط يوم القيامة
محمد صلاح وهيثم حسن .. أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء إنه ​جرى استهداف ​ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" وتعطيلهما في ⁠مضيق هرمز، ​بعد أن تجاهلتا ​التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر "مسار ملغوم".


وذكر ​الحرس الثوري في البيان أن ⁠الولايات المتحدة "تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني"، ​وأن ​التعاون ⁠مع "العدو المعتدي" سيؤدي إلى ​أضرار وتأخير في ​إعادة ⁠فتح المضيق، فضلا عن أزمة ⁠طاقة ​عالمية.

و من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول الخليج وإسرائيل بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل "حمايتها من التهديدات الإيرانية" وتأمين الممرات المائية الحيوية وحراسة مضيق هرمز.

وقال ترامب في رده على سؤال حول من سيعوض الولايات المتحدة تحديدا بعد أن ذكر أن أمريكا "ستتقاضى أجرا مقابل حماية" مضيق هرمز، موجها رسالته بشكل صريح إلى عواصم الخليج: "على سبيل المثال، السعودية.. الإمارات.. قطر.. البحرين و الكويت"، و"إسرائيل".

وأضاف ترامب: "نحن ننفق أموالا طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها، انظروا إلى هذه الدول الخمس. هذه المنطقة تعد جزءا غنيا جدا من العالم".

الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز ناقلتين أنظمة الملاحة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

السيارات الكهربائية

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

العاشر من رمضان

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

بالصور

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد