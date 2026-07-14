بعد الانتقادات والبلاغات ضده.. مصطفى كامل يرد على فيديو الإساءة لأبناء الشرقية

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا رسميًا رد فيه على موجة الانتقادات والبلاغات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، مؤكدًا احترامه وتقديره الكامل لأبناء محافظة الشرقية، ورفضه التام لأي إساءة تُنسب إليهم.

وأوضح مصطفى كامل في بيانه أن الفيديو المتداول، والذي أثار حالة من الجدل، يعود إلى فترة سابقة، مؤكدًا أنه لا يقصد الإساءة إلى أبناء الشرقية، وأنه يكن لهم كل المحبة والتقدير، مشددًا على رفضه لأي محاولة لتأويل تصريحاته أو إخراجها من سياقها.

وكان قد أعلن النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفه بالإساءة التي وجهها الفنان مصطفى كامل إلى أبناء محافظة الشرقية، مطالبًا إياه بتقديم اعتذار رسمي، ومؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة حال عدم الاعتذار.

وكتب إمام منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “لن نسمح لك، أو لغيرك، بالإساءة إلى أبناء محافظة الشرقية أو الانتقاص من كرامتهم.”