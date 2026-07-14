بعد أزمة تصريحات مصطفى كامل.. النائب إمام منصور يطالب باعتذار رسمي لأبناء الشرقية

أعلن النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفه بالإساءة التي وجهها الفنان مصطفى كامل إلى أبناء محافظة الشرقية، مطالبًا إياه بتقديم اعتذار رسمي، ومؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة حال عدم الاعتذار.

وكتب إمام منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “لن نسمح لك، أو لغيرك، بالإساءة إلى أبناء محافظة الشرقية أو الانتقاص من كرامتهم.”

وأضاف أن تصريحات مصطفى كامل تجاوزت كل الحدود، معتبرًا أنها تضمنت عبارات لا تليق بأبناء محافظة الشرقية، الذين وصفهم بأنهم أصحاب تاريخ وطني وقدمت المحافظة منهم أبطالًا وشهداء وشخصيات بارزة في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب أنه يطالب مصطفى كامل بتقديم اعتذار رسمي وصريح لأبناء محافظة الشرقية، مشددًا على أنه في حال عدم حدوث ذلك سيستخدم جميع الأدوات البرلمانية التي كفلها الدستور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن كرامة أبناء المحافظة.

واختتم النائب رسالته قائلًا: “الشرقية ليست غنيمة لأحد، وكرامة أهلها خط أحمر… ولن تمر هذه الإهانة مرور الكرام".