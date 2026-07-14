طه الدسوقي: حق الأداء العلني معمول به عالميًا.. وأتمنى تطبيقه في مصر

أعلن الفنان طه الدسوقي تأييده لتفعيل “حق الأداء العلني”، من خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، مؤكدًا أن هذا الحق ليس أمرًا مستحدثًا كما يعتقد البعض.

وقال طه الدسوقي في منشوره: “حق الأداء العلني مش حاجة جديدة ولا بدعة ولا تبجح.. ده حق مطبق في العالم كله.. يا رب عقبالنا إن شاء الله.”

ويأتي منشور طه الدسوقي في إطار التفاعل مع الجدل المثار مؤخرًا حول تطبيق “حق الأداء العلني”، حيث شدد على أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، معربًا عن أمله في تطبيقه داخل مصر

آخر أعمال طه الدسوقي

يُذكر أن أحدث أعمال طه الدسوقي كان فيلم “علشان خاطر جليلة”، الذي شارك في بطولته إلى جانب جيهان الشماشرجي وسوسن بدر، كما شارك قبله في مسلسل “ولاد الشمس” مع الفنان أحمد مالك، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان وحقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.