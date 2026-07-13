بعد وصفها بـ«العجوزة».. نادين الراسي: ربنا الطبيب الأول والأخير

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على الانتقادات والتعليقات التي تعرضت لها مؤخرًا بشأن عمرها، بعدما وصفها بعض المتابعين بـ«العجوزة»، مؤكدة اعتزازها بسنها ورفضها للتنمر على النساء بسبب التقدم في العمر أو الحكم عليهن من خلال مظهرهن الخارجي.

وظهرت نادين الراسي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتكشف عددًا من التفاصيل المتعلقة بعمرها وحالتها الصحية، مشددة على أنها لا تجد أي سبب لإخفاء عمرها الحقيقي أو الشعور بالحرج منه.

وقالت نادين الراسي إنها تبلغ من العمر 47 عامًا، ويصل طولها إلى 174 سم، بينما يبلغ وزنها 58 كيلو جرامًا، موضحة أن جسدها طبيعي وأنها لم تخضع لعمليات تجميل، لافتة إلى أن الاستعانة ببعض الإجراءات التجميلية البسيطة، مثل الحقن، أمر لا ترى فيه مشكلة.

وأكدت الفنانة اللبنانية أن مفهوم الصحة والجمال لا يجب أن يقتصر على الشكل الخارجي فقط، مشيرة إلى أهمية الجانب الروحي والإيمان في حياة الإنسان، وقالت إن قوة العلاقة بالله تمنح الإنسان الدعم والقدرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن «ربنا هو الطبيب الأول والأخير».

وخلال حديثها، كشفت نادين الراسي عن معاناتها من مشاكل في الكلى منذ أن كانت في الثلاثين من عمرها، معربة عن امتنانها لوصولها إلى سن الـ47، ومؤكدة أن الفضل في ذلك يعود إلى الله وقوته وإرادته.

ووجهت نادين الراسي رسالة إلى منتقديها، دعت من خلالها إلى التوقف عن التنمر على النساء بسبب أعمارهن أو التغيرات الطبيعية التي تطرأ على ملامحهن وأجسادهن مع مرور السنوات، مؤكدة أن لكل مرحلة عمرية جمالها وخصوصيتها.

كما طالبت الجمهور بالسماح للأمهات والخالات والجدات بالاستمتاع بأعمارهن وحياتهن دون ضغوط أو أحكام مرتبطة بالشكل، متمنية لهن الصحة وطول العمر.

وأشارت نادين الراسي إلى أن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني ضرورة الخضوع طوال الوقت لمعايير الآخرين أو محاولة الظهور بالشكل الذي يفرضه البعض، مؤكدة أن الإنسان ليس مطالبًا بتغيير نفسه من أجل إرضاء نظرة الجمهور أو مواكبة صورة مثالية يحددها مستخدمو السوشيال ميديا.

واختتمت الفنانة اللبنانية رسالتها بالتأكيد على ضرورة احترام العمر والتعامل معه باعتباره جزءًا طبيعيًا من رحلة الحياة، مطالبة بوقف الانتقادات القاسية والتنمر الذي تتعرض له النساء بسبب التقدم في السن.

https://www.instagram.com/reel/DavGvP3toLA/?igsh=N3E5cnpuY3BlMzA1