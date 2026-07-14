دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب في مخزن بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بمنطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بنشوب الحريق، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات، ولم تُسجل أي خسائر في الأرواح.