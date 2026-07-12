ضبط طن بن مغشوش قبل طرحه بالأسواق في القليوبية

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية من إحباط تداول قرابة طن من البن المغشوش قبل طرحه بالأسواق، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية، في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق والتصدي لمخالفات تداول الأغذية وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالتنسيق مع محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية.

وخلال أعمال التفتيش، ضبطت اللجنة نحو طن من البن المغشوش، بعدما تبين خلط حبوب البن بحبوب أخرى بالمخالفة للمواصفات القياسية، مع استخدام علامة تجارية شهيرة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، في مخالفة صريحة لقوانين الغش التجاري وسلامة الغذاء.

كما كشفت الحملة عن مخالفات صحية وإدارية جسيمة داخل المخزن، تمثلت في إدارته دون ترخيص، وعدم استيفائه للاشتراطات الصحية، وتداول أغذية بواسطة عاملين غير حاصلين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، فضلًا عن وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وعلى الفور، جرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أوصت اللجنة المختصة بغلق المخزن لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.