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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 500 كيلو سكر مجهول المصدر و19 شيكارة دقيق مدعم خلال حملات تموينية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 500 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر داخل مخزن بمدينة شبين القناطر، وضبط مخبز بمدينة شبرا الخيمة لتصرفه في 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب تحرير 66 مخالفة تموينية متنوعة.


وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.


وأسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 48 مخالفة، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وغلق مخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم وجود ميزان قانوني، وعدم صرف بون الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.


كما تم تحرير 18 مخالفة بالأنشطة التجارية، من أبرزها ضبط مخزن بمدينة شبين القناطر بداخله 500 كيلو سكر مجهول المصدر دون فواتير، وضبط مخبز بمدينة شبرا الخيمة لتصرفه في 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى مخالفات لعدم الترخيص، وعدم إعلان الأسعار، وغلق محال بقالة تموينية، وعدم التزام بعض المخابز السياحية بالأوزان المقررة.


وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أكدت مديرية التموين استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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