سعفان الصغير: ماتش الأرجنتين اتسرق مننا.. وكان فيه حاجة مش طبيعية بتحصل من التحكيم

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وقال سعفان الصغير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام حسن وإبراهيم حسن زرعوا فينا ضرورة إسعاد الشعب المصري وكان نفسي أرجع من الماتش واشوف فرحة المصريين بالتأهل ".

وتابع سعفان الصغير :" في ماتش الأرجنتين فقدت أعصابي قبل نهاية المباراة لإني حسيت بالجمهور وكنت عايز أفرحهم بالتأهل وكنا في ضغط عصبي وآسف إني خرجت عن شعوري ".

وأكمل سعفان الصغير :" وأنا قاعد على الدكة حسيت إنه فيه حاجة مش طبيعية بتحصل ورايت إلغاء هدف زيكو وضربة جزاء لينا ".

ولفت سعفان الصغير :" اللي جاي أحسن لمنتخب مصر وماتش الأرجنتين اتسرق مننا وكان فيه قرارات تحكيمية غريبة ".

