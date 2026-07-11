قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيثم حسن : هدفي الملغى أمام الأرجنتين من أجمل أهداف كأس العالم
طلاق الإعلامية أميرة بدر من رجل الأعمال عمرو بدر.. ورسالة مقتضبة تعلن نهاية الزواج
لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير
فاتورة الكهرباء يوليو 2026 .. خطوات الاستعلام وطرق السداد إلكترونيًا
بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر
وزير النقل يوجه بتحديد أسباب حادث قطار محلة مرحوم وخطة عاجلة لتجديد القضبان.. صور
غزل المحلة يهنئ الـوزيري برئاسة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية
سوريا وقطر تعززان الشراكة.. مذكرة تفاهم دبلوماسية ومباحثات موسعة عن الإعمار والاستثمار
تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة
أحمد موسى : عندنا منتخب قوي.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المونديال
صافرتنا المصرية بخير.. أحمد موسى: رئيس لجنة الحكام الكولومبي لم يطور شيء وبياخد مرتب بالدولار
موقع عبري: واقعة حسام حسن تعكس استمرار الرفض الشعبي لإسرائيل رغم اتفاقية السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، مع تنوع الإصدارات المقدمة، إلى جانب تنوع التجهيزات، بينما ما زالت سيارات الوقود التقليدي، هي الأكثر انتشارًا وشهرة، وسط سوق عالمي يشهد تطورًا سريعًا في هذا القطاع.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر، منها الكهربائية والبنزين.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك

تعمل شيفروليه سبارك بمحرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 999 ألف جنيه.

بى واى دى سي ليون 5

بى واى دى سي ليون 5

تستمد السيارة قوتها من محرك هجين، يضخ قوة قدرها 210 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، سعة 1500 سي سي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,400,000 و 1,650,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

دعمت تويوتا أوربان كروزر بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,430,000 و 1,530,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تأتي شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الأداء CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 960,000 جنيه و 1,065,000 جنيه.

كيا EV6

كيا EV6

دعمت كيا EV6 بمحرك كهربائي بقوة إجمالية قدرعا 225 حصانًا، ومدى 582 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,300,000 إلى 2,550,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات الرياضية أسعار السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

ترشيحاتنا

الجمعية المصرية لعلوم البيئة

10 أكتوبر القادم انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

وزير الدفاع البولندي

بولندا تُبدي استعدادها للمساعدة في تحديث مقاتلات "ميج-29" الأوكرانية بشروط مالية

صورة أرشيفية

السبت الدامي في إسرائيل.. قتيل وعدة مصابين في سلسلة حوادث عنف وإطلاق نار وطعن

بالصور

تناول الشاي الأخضر وفيتامين ب3 معا.. ماذا يفعلان بدماغك؟

مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعا في مصر لشهر يونيو

سيارات ملاكي
سيارات ملاكي
سيارات ملاكي

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد