بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، مع تنوع الإصدارات المقدمة، إلى جانب تنوع التجهيزات، بينما ما زالت سيارات الوقود التقليدي، هي الأكثر انتشارًا وشهرة، وسط سوق عالمي يشهد تطورًا سريعًا في هذا القطاع.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر، منها الكهربائية والبنزين.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك

تعمل شيفروليه سبارك بمحرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 999 ألف جنيه.

بى واى دى سي ليون 5

بى واى دى سي ليون 5

تستمد السيارة قوتها من محرك هجين، يضخ قوة قدرها 210 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، سعة 1500 سي سي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,400,000 و 1,650,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

دعمت تويوتا أوربان كروزر بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,430,000 و 1,530,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تأتي شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الأداء CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 960,000 جنيه و 1,065,000 جنيه.

كيا EV6

كيا EV6

دعمت كيا EV6 بمحرك كهربائي بقوة إجمالية قدرعا 225 حصانًا، ومدى 582 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,300,000 إلى 2,550,000 جنيه.