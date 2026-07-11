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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرقام قياسية.. جيلي A7 EM تدخل موسوعة جينيس بمدى مذهل

جيلي جالاكسي A7 EM
جيلي جالاكسي A7 EM
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واصلت جيلي تعزيز حضورها في سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بعد تحقيق أحد أحدث طرازاتها رقمًا عالميًا جديدًا في مجال كفاءة القيادة. 

وتمكنت السيارة جيلي جالاكسي A7 EM من تسجيل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عقب نجاحها في اجتياز مسافة غير مسبوقة ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن.

جيلي جالاكسي A7 EM ومدى قياسي

جاء تسجيل الرقم القياسي الجديد بعد اختبار امتد على مدار 5 أيام متتالية داخل الصين، حيث خضعت السيارة لرحلة طويلة هدفت إلى قياس أقصى مدى يمكن الوصول إليه باستخدام خزان وقود واحد مع شحن البطارية بالكامل قبل الانطلاق.

جيلي جالاكسي A7 EM 

وخلال هذا التحدي، نجحت جيلي جالاكسي A7 EM في قطع مسافة بلغت 2608.360 كيلومتر، وهو رقم منحها رسميًا مكانًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ولم يقتصر الإنجاز على تحقيق رقم جديد فحسب؛ بل تمكنت السيارة أيضًا من تجاوز الرقم السابق الذي بلغ 2369.950 كيلومتر، والمسجل باسم شيري فولون .A8L 

جيلي جالاكسي A7 EM 

محرك وأداء جيلي جالاكسي A7 EM

دعمت السيارة جيلي جالاكسي A7 EM بمحرك بنزين طبيعي التنفس سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، مع منظومة Thor AI Hybrid 2.0، وتتكامل هذه المنظومة مع وحدة دفع كهربائية متطورة تضم 11 مكونًا في نظام واحد.

جيلي جالاكسي A7 EM 

وتأتي السيارة بناقل حركة هجين أحادي السرعة من نوع DHT، مع محرك كهربائي تبلغ قدرته 175 كيلوواط، وهو ما يعادل نحو 235 حصانًا، كما زودت ببطارية Aegis Golden Brick، التي توفر مدى قيادة كهربائيًا خالصًا يصل إلى 235 كيلومترًا.

سعر جيلي جالاكسي A7 EM عالميًا

يبدأ سعر الطراز في الأسواق العالمية من 119800 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 17550 دولارًا.

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