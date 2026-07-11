أمريكا توجه طلبات عاجلة إلى إيران .. ما الجديد ؟

نقلت وكالة رويترز عن ‏مسؤول أمريكي رفيع أن المحادث مع إيران كانت بناءة ، مضيفا "ولكن إما أن نبرم اتفاقا أو لا حيث أبلغتنا إيران أن هجماتها الأخيرة على السفن كانت نتيجة خلل فني في أنظمتها.

وقال ال‏مسؤول الأمريكي : الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية لضمان بقاء المواقع النووية الإيرانية محيدة .

وأضاف ال‏مسؤول الأمريكي: الولايات المتحدة تطلب من إيران تصريحا علنيا بأن جميع المسارات ستكون مفتوحة في هرمز وأنها أنها ستتوقف عن مهاجمة السفن في هرمز.



فيما أشار موقع أكسيوس الأمريكي نقلاعن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح . كما تطالب إدارة ترامب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فقد منح الرئيس ترامب فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي.

وشدد المسؤوليين أنفسهم على أن هناك خطط باتت جاهزة بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي.

وتوقع المسؤولون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع السبت في سلطنة عمان محذرين من أنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان.