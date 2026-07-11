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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 11-7-2026.. وتحذر من هذه الظواهر

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، اليوم السبت، الموافق 11 يوليو 2026، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر وليلًا، بينما يكون حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة يؤثر على حالة الطقس اليوم 

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات، موضحة أنها من أكثر الظواهر الجوية المؤثرة على حالة الطقس اليوم إلى جانب تأثر البلاد بمجموعة من الظواهر الجوية المتوقعة، والتي من بينها الشبورة والرياح.

وحذرت من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق من الساعة 4 لـ 8 على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

رياح تعمل على تلطيف الأجواء
وتوقعت وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح سرعتها تترواح من 30 إلى 45 كيلومترًا في الساعة، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وتعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، بينما تنشط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت
وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت 11-7-2026 وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 34، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

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