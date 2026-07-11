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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أندية الدوري الأمريكي تدرس التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري
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كشفت تقارير صحفية أن عدداً من أندية الدوري الأمريكي أبدى اهتماماً بالتعاقد مع قائد منتخب مصر محمد صلاح، في ظل ترقب واسع لمستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب حسم وجهته بعد نهاية مشواره الحالي.

وأوضحت التقارير أن نادي سبورتينغ كانساس سيتي يتصدر قائمة الأندية الأكثر جدية في السعي للحصول على خدمات النجم المصري، بعدما أظهر رغبة واضحة في ضمه، مقارنة ببقية الأندية التي تابعت موقفه بدرجات متفاوتة من الاهتمام.

المنافسة السعودية تعقد المشهد

ورغم الاهتمام القادم من الولايات المتحدة، فإن انتقال محمد صلاح إلى أحد أندية الدوري الأمريكي لا يزال يُعد احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي، وذلك بسبب المنافسة القوية من جانب أندية الدوري السعودي، التي تواصل محاولاتها لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة، مستفيدة من الإمكانات المالية الكبيرة والعروض المغرية التي يمكن تقديمها.

وترى المصادر أن الأندية السعودية تملك فرصاً قوية للدخول في سباق التعاقد مع صلاح، وهو ما يجعل مهمة الأندية الأمريكية أكثر صعوبة، في ظل التنافس المحتدم على ضم أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

أولوية البقاء في أوروبا

في المقابل، لا يزال محمد صلاح يمنح الأولوية للاستمرار في الملاعب الأوروبية، حيث يفضل مواصلة مسيرته في أعلى مستويات المنافسة، مع الحفاظ على حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك، فإن اللاعب لم يغلق الباب أمام أي خيار محتمل، إذ يواصل دراسة جميع العروض والفرص المتاحة أمامه، بما في ذلك إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي إذا وجد المشروع الرياضي المناسب الذي يتوافق مع طموحاته الشخصية والاحترافية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الاتصالات من مختلف الأندية، في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه محمد صلاح بشأن محطته القادمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لمستقبل قائد المنتخب المصري وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية

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