محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية

تعهد نجم منتخب مصر محمد صلاح، في رسالة إلى الجماهير المصرية، ببذل كل ما في وسعه بأن تكون مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية.

وكتب محمد صلاح - عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم /الجمعة/- "أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".

وأضاف صلاح أن التأهل إلى بطولة كأس العالم أو المشاركة فيها فقط لم تعد كافية، مشددا على أن منتخب مصر يستحق ثقة الشعب الغالية فيه.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين الدولي، في وقت سابق اليوم، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في مونديال 2026، وكان في استقبال البعثة الآلاف من الجماهير المصرية، كما تم تخصيص حافلة مكشوفة للاعبين والجهاز الفني .





