مريم العذراء فلسطينية أنجبت تحت الاحتلال.. زوجة عمدة نيويورك تثير غضب إسرائيل

أدانت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك رسميا زوجة رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، راما ديواجي، على خلفية تقارير تفيد بأنها "تشارك في استضافة ورشة عمل لدعم الفلسطينيين" في كورسيكا، حيث سيتم تكريم السيدة مريم العذراء، والدة السيد المسيح، باعتبارها "امرأة فلسطينية أنجبت تحت الاحتلال".

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن القنصلية الإسرائيلي، زعمت فيه أن هذا تحريف للتاريخ ومحاولة ساخرة لاستغلال قصة السيد المسيح لأغراض سياسية معاصرة: "كان السيد المسيح يهوديًا، وُلِد في أرض يهودا لأمه اليهودية مريم، وأي محاولة لتقديمه على أنه وُلِد لأم فلسطينية أو الإيحاء بأنه كان مسلمًا هي تحريف للتاريخ، إن سيدة المدينة الأولى تروج لرواية زائفة وخطيرة ضد إسرائيل".

