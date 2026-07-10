رئيس "المحطات النووية": تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة علامة فارقة.. وتشغيل أول وحدة في 2028

أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن انطلاق مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة يمثل علامة فارقة بكل المقاييس في مسيرة تنفيذ المشروع النووي المصري، ويعكس سرعة وتيرة الإنجاز التي يشهدها المشروع الاستراتيجي.

وقال حلمي- في تصريحات خاصة لراديو النيل- إن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية يأتي بعد نحو سبعة أشهر فقط من تركيب الوعاء الخاص بالوحدة الأولى، وهو ما يؤكد أن المشروع يسير بخطى متسارعة نحو الاكتمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وعاء ضغط المفاعل يعد من أهم وأعقد مكونات المحطة النووية

وأوضح أن وعاء ضغط المفاعل يعد من أهم وأعقد مكونات المحطة النووية، إذ يتطلب خبرات هندسية وصناعية فائقة، سواء في مراحل التصميم والتصنيع أو في نوعية المواد المستخدمة، فضلًا عن سلسلة دقيقة من الاختبارات الفنية التي تجرى أثناء التصنيع وبعده، وصولًا إلى اعتماده وشحنه وتركيبه بالموقع.

وأشار إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متوازنة في قطاع الطاقة، تقوم على تنويع مصادرها بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والطاقة النووية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة واستدامتها.

وأضاف أن التوسع في الاعتماد على الطاقة النووية جاء بقرار استراتيجي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استند إلى رؤية استباقية للأحداث العالمية، وفي توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن الطاقة النووية توفر كهرباء نظيفة ومستدامة، ولا تخضع لتقلبات أسواق الطاقة العالمية أو الأزمات الجيوسياسية المرتبطة بمصادر الوقود الأحفوري.

وكشف حلمي أن عام 2027 سيكون عامًا حاسمًا في مسيرة المشروع، مع استقبال أول شحنة من الوقود النووي، على أن يتم تشغيل أول وحدة نووية بمحطة الضبعة خلال عام 2028، يليها تشغيل الوحدات الثلاث الأخرى تباعًا حتى عام 2030، ليكتمل تشغيل المشروع بكامل وحداته الأربع، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية.