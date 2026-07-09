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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"روساتوم" الروسية تعلن نجاح تركيب وعاء المفاعل في الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية

مؤسسة «روساتوم» الروسية
مؤسسة «روساتوم» الروسية
أ ش أ
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 أعلنت مؤسسة «روساتوم» الروسية المسؤولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية، أنه تم بنجاح تركيب وعاء المفاعل في موضعه التصميمي داخل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية.

واكدت روساتوم، في بيان اليوم الخميس، أن مراسم التركيب شهدها المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من قيادات الدولة المصرية، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا لدى مصر، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت.

وأكدت أن محطة الضبعة للطاقة النووية تعد أحد أهم المشروعات الوطنية في مصر، إذ تجسد أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا تحت شعار: "طاقة تبني المستقبل".

وأشارت إلى أن مصر وروسيا تعاونتا في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى منذ منتصف القرن الماضي، من بينها إنشاء السد العالي في ستينيات القرن العشرين، وأن هذه الشراكة الاستراتيجية تتواصل اليوم من خلال تنفيذ أول محطة للطاقة النووية في مصر.

من جانبه، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية إن العمل يتقدم في إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بوتيرة ممتازة؛ فمنذ سبعة أشهر فقط قمنا بتركيب وعاء المفاعل في الوحدة الأولى، واليوم ننفذ العملية نفسها في الوحدة الثانية، ويُعد هذا إنجازًا مهمًا ليس فقط لهذه الوحدة، بل للمشروع بأكمله، إذ يتيح لنا الانتقال إلى المرحلة الرئيسية التالية، وهي لحام خط الأنابيب الرئيسي لدائرة التبريد".

وأكد أن وعاء المفاعل المكون يعد الرئيسي في نظام المفاعل النووي، حيث يضم قلب المفاعل الذي تتم داخله عملية الانشطار النووي المتسلسل بصورة مُتحكم بها. وقد صُمم لتحمل درجات الحرارة والضغوط المرتفعة للغاية مع ضمان الاحتواء الكامل، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة الوحدة وموثوقية تشغيلها.

وقالت إنه خلال عملية التركيب، جرى إنزال وعاء المفاعل، الذي يزيد وزنه على 340 طنًا، في مركز عمود المفاعل باستخدام رافعة مجنزرة ثقيلة تبلغ قدرتها 1,350 طنًا، وتم تنفيذ العملية بدقة بلغت عُشر المليمتر.

وأضافت أن الإنجاز الإنشائي سيكون الرئيسي التالي في الوحدة الثانية هو بدء أعمال لحام خط الأنابيب الرئيسي لدائرة التبريد (Main Coolant Pipeline – MCP).

كما يُعد تركيب وعاء المفاعل أحد أهم المراحل في بناء محطات الطاقة النووية، إذ يمثل استكمال هذه المرحلة بداية العد التنازلي للوصول إلى التشغيل الفعلي للمحطة، عندما يتم تحميل الوقود النووي داخل المفاعل لأول مرة.

تُعد محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وتتكون المحطة من أربع وحدات لإنتاج الكهرباء، تبلغ قدرة كل منها 1,200 ميجاوات، ومجهزة بمفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (+III)، وهي تقنية متقدمة جرى تشغيلها بنجاح في عدد من المحطات النووية المرجعية.

ويُنفذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بموجب مجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يقتصر دور الجانب الروسي على بناء المحطة فحسب، بل يشمل أيضًا: توريد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة، ودعم تدريب وتأهيل الكوادر المصرية المشغلة للمحطة، وتقديم الدعم الفني خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل وصيانة المحطة، وإنشاء مرافق مخصصة لتخزين الوقود النووي المستهلك، وتوريد حاويات التخزين المتخصصة بموجب عقد منفصل.

مؤسسة «روساتوم» الروسية محطة الضبعة النووية تركيب وعاء المفاعل مصر

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