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رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"

بوني تايلر
بوني تايلر
تقى الجيزاوي
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توفيت المغنية Bonnie Tyler عن عمر ناهز 75 عامًا، وفقًا لبيان نشر عبر موقعها الرسمي وحسابها على موقع إنستجرام.

وجاء في البيان أن عائلة الفنانة وفريق عملها أعلنوا، ببالغ الحزن، وفاتها بشكل مفاجئ داخل أحد مستشفيات البرتغال، بعدما كانت تتلقى العلاج من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله.

بوني تايلر تخضع لجراحة دقيقة 

وكانت بوني تايلر قد خضعت في مايو الماضي لعملية جراحية طارئة في الأمعاء، قبل أن تتدهور حالتها الصحية، ما استدعى بقاءها لفترة داخل المستشفى لتلقي العلاج.
وتُعد تايلر واحدة من أبرز نجمات الغناء العالمي، إذ حققت شهرة واسعة بأغنيتها الأشهر "Total Eclipse of the Heart"، التي طُرحت عام 1983 وتصدرت قوائم الأغاني في العديد من دول العالم، كما قدمت مجموعة من الأعمال الناجحة، أبرزها "Holding Out for a Hero" و"It's a Heartache".

بوني تايلر 

وُلدت الفنانة بوني تايلر ، واسمها الحقيقي غاينور هوبكنز، في ويلز عام 1951، وبدأت مشوارها الفني خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تنطلق نحو العالمية بفضل صوتها المميز، لتقدم على مدار أكثر من خمسة عقود عددًا كبيرًا من الأغاني والألبومات التي رسخت مكانتها بين أبرز نجوم الموسيقى في العالم.

وبرحيلها، تفقد الساحة الغنائية العالمية واحدة من أشهر الأصوات ولا تزال أعمالها تحظى بجماهيرية واسعة حتى اليوم.

Bonnie Tyler بوني تايلر اعمال بوني تايلر

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