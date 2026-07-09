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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجأة لجمهوره.. تقارير لبنانية تكشف استعداد فضل شاكر لحفل بالسعودية

فضل شاكر
فضل شاكر
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تقدم بطلب لاستخراج جواز سفر جديد، في خطوة تأتي استعدادًا لإحياء حفل غنائي مرتقب بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل.

وبحسب التقارير، يحمل الحفل عنوان «يا غايب»، ومن المقرر أن يمثل أولى حفلات فضل شاكر في السعودية، حال الانتهاء من الإجراءات الخاصة بسفره ومشاركته في الحدث.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فضل شاكر أو الجهة المنظمة للحفل بشأن موعد إقامة الحفل أو تفاصيله.

أول تعليق من فضل شاكر بعد إخلاء سبيله 

وجه الفنان فضل شاكر أول رسالة إلى جمهوره عقب إخلاء سبيله، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه وسانده خلال أزمته، مؤكدًا أنه يبدأ مرحلة جديدة في حياته.

وقال فضل شاكر: “اليوم كُتبت لي سطور جديدة في الحرية.. وأنا ممتن لله أولًا، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي.”

وأضاف أنه يحتاج إلى فترة قصيرة لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته، مطالبًا جمهوره بتفهم ظروفه الحالية، قائلًا: “أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي. 

وكان الناقد اللبناني جمال فياض قد أكد صدور قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر، موضحًا أن القرار جاء لأسباب صحية، بعد تقدم فريق الدفاع بطلب مدعوم بتقارير طبية تفيد بمعاناته من مرض السكري وأمراض أخرى تستدعي متابعة صحية مستمرة.

فضل شاكر يواجه عدد من القضايا 

ويواصل فضل شاكر مواجهة عدد من القضايا أمام القضاء العسكري اللبناني، في وقت سبق أن حصل فيه على حكم بالبراءة في قضية محاولة اغتيال أحد مسؤولي "سرايا المقاومة"، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر.

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