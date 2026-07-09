بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة المنتخب ستغادر مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أتلانتا، الحادية عشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وأضاف حسن أن الرحلة ستستغرق أكثر من 12 ساعة.

استقبال بعثة منتخب مصر بشكل رسمي

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه هناك استعدادات لاستقبال بعثة منتخب مصر بشكل رسمي فور وصولها على مصر واستقبالها في العلمين الجديدة .



وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" سيكون هناك تكريم رئاسي رسمي لبعثة منتخب مصر بعد وصولهم إلى مصر ".

وأكمل محمد الشاذلي :" الرئيس السيسي هنأ منتخب مصر على الأداء المتميز والقوي الذي قدمه الفراعنة في مونديال 2026 ".

ولفت محمد الشاذلي :" الاستقبال الشعبي لمنتخب مصر أحد مراحل تكريم البعثة بالكامل بعد وصولها لمصر وسيكون مفتوح للجمهور بدون أي تذاكر او دعوات ".