ياسمين عز : مصر خسرت .. بس بشرف | وميسي كسب بأكل الحرام

علّقت الإعلامية ياسمين عز على خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، قائلة إن مصر كلها تعيش حالة من الحزن بعد المباراة، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالفخر بأداء المنتخب، معتبرة أن الخسارة جاءت بسبب ما وصفته بـ"الظلم التحكيمي".

وقالت ياسمين عز إن منتخب مصر كان متقدمًا على الأرجنتين بنتيجة 2-0 لمدة 80 دقيقة، قبل أن تتغير مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة، مضيفة: "إحنا ما خسرناش كورة.. إحنا خسرنا بسبب الحكم والفيفا والعنصرية."

وهاجمت ياسمين عز نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستخدمة أوصافًا ساخرة، مؤكدة أن ما حدث في المباراة يمثل، من وجهة نظرها، "سرقة القرن"، وأن العالم كله شاهد على ما جرى.

وأضافت أن المنتخب المصري أجبر الأرجنتين على الشعور بالخوف، معتبرة أن المنتخب قدّم أداءً بطوليًا، وقالت: "مسجل يا تاريخ إن ميسي احتاج الحكم علشان يكسب مصر."

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، مؤكدة أنهم "شرّفوا المصريين ورفعوا رأس كل مصري" رغم الخروج من البطولة.