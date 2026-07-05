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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"بعشقك يا بياضة".. سعد الصغير يفاجئ ياسمين عز بأغنية على الهواء

سعد الصغير وياسمين عز
سعد الصغير وياسمين عز
البهى عمرو

أشعل المطرب الشعبي سعد الصغير أجواء استوديو برنامج "كلام الناس"، بعدما قدم وصلة غنائية خاصة للإعلامية ياسمين عز خلال استضافته في البرنامج المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وخلال الحوار، وجه سعد الصغير الأغنية إلى ياسمين عز، مؤكدًا أنها مُهداة إليها، قبل أن يغني قائلًا:"ياسمين نكرة واحد.. مفيش أي واحد.. هيحبك زي ما بحبك.. بعشقك يا بياضة.. بنحبك حب عبادة.. القهوة من غير سكر من إيدك تبقى زيادة".

وقدمت الإعلامية ياسمين عز الشكر لـ سعد على الإغنية، وتحدثت معه عن مباراة المنتخب في كأس العالم، وأكد أن الجميع في حالة فرح شديد لما يقدمه الكابتن حسام حسن ولاعبي المنتخب.

أحمر وأبيض

 

وتابعت النهارده كله مصر مفيش أهلى ولا زمالك، كله مصر، والنهاردة لابسين أحمر وأبيض أنت أبيض وأنا أحمر وفيه وحدة، ليرد سعد:" بس الوضع يختلف التيشيرت بتاعك أصلي بس بتاعي بـ100 جنيه".

ياسمين عز

وحرصت الإعلامية ياسمين عز على توجيه رسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، معربة عن أمنياتها بأن يواصل الفراعنة مشوارهم الناجح في البطولة ويحققوا نتيجة إيجابية تقودهم إلى التأهل.

القوة والتركيز لتحقيق الفوز


ورفعت ياسمين عز الدعاء للاعبي المنتخب خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، متمنية أن يوفقهم الله في المباراة، وأن يمنحهم القوة والتركيز لتحقيق الفوز أمام المنافس الأرجنتيني.

وردّدت الإعلامية دعاءً جاء فيه: «يارب العالمين انصرنا على الأرجنتين، اللهم شتت تفكيرهم أمام المصريين، واجعل مرمى شوبير سدًا منيعًا وسورًا لا يُخترق وحصنًا لا ينهار»، في تعبير عن ثقتها في قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي خلال اللقاء.

حالة من التفاؤل قبل المواجهة


وأكدت ياسمين عز أن الجماهير المصرية تعيش حالة من التفاؤل قبل المواجهة المنتظرة، معربة عن أملها في أن يواصل لاعبو المنتخب تقديم المستويات المميزة التي ظهروا بها خلال مشوار البطولة.

إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد

 


واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المصريين يقفون خلف منتخبهم بكل قوة، متمنية أن ينجح الفراعنة في إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

ياسمين عز سعد الصغير المطرب الشعبي سعد الصغير أجواء المنتخب

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