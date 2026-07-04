إحنا في ضهرك.. ياسمين عز تدافع عن محمد هاني: حتى لو جبت جول في نفسك كل ماتش المهم نكسب

دافعت الإعلامية ياسمين عز عن لاعب منتخب مصر محمد هاني، مؤكدة أن الانتقادات التي تعرض لها بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرماه غير منصفة، مشددة على أن اللاعب قدم أداءً كبيرًا خلال المباراة وكان أحد أبرز نجوم المنتخب.

أحسن خمس لعيبة

وقالت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «خلصتوا كل انتقاداتكم لمحمد هاني؟ قلتوا كل حاجة؟ طب أحب أقول لكم إن الانتقادات دي ما تنفعش محمد هاني لو هنقول الحق من أحسن خمس لعيبة في كأس العالم، وعمل كل اللي عليه في الملعب».



وأضافت: «الراجل لعب يمين وشمال وفي النص، وشغال في كل حتة عادي جدًا إن الحظ ما يوفقش مرة أو إنه يغلط كلنا بنغلط، إيه المشكلة؟».



وتابعت: «والله يا كابتن هاني، لو كل ماتش هتجيب جول في نفسك بس مصر تكسب، يبقى ما يهمكش المهم كسبنا والأهم إن منتخب مصر انتصر».



وأشارت إلى أن محمد هاني تعرض لضغط كبير قبل الكرة التي سكنت شباكه، قائلة: «الكورة اللي قبل الجول على طول كانت متحطة في رأسه من لاعب طويل وقوي جدًا، وده طبيعي يسبب له دوخة وعدم تركيز في لحظة زي دي ممكن أي لاعب يغلط».

مهمة وطنية

وأضافت: «ما يهمكش يا كابتن هاني، إحنا في ضهرك وظهر كل لاعيبة منتخب مصر وعيب نهاجم لاعب موجود في مهمة وطنية وبيقدم كل اللي عنده عشان يفرح المصريين. الأهم إننا كسبنا وفرحنا كل مصر».