إيمان عز الدين: عدم الإحساس بالأمان يُفقد المرأة توازنها النفسي والعاطفي

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور، وجهت من خلالها رسالة تتعلق بأهمية شعور المرأة بالأمان وتأثير ذلك على حالتها النفسية والعاطفية.

وكتبت إيمان عز الدين في منشورها: «عدم الإحساس بالأمان بيفقد الست توازنها النفسي والعاطفي.. فبلاش تحاسبها على رد فعلها وإنت السبب».

وأثارت كلمات الإعلامية تفاعلًا بين متابعيها، خاصة أنها سلطت الضوء على العلاقة بين الشعور بالأمان والاستقرار النفسي والعاطفي، مشيرة إلى أن بعض ردود الأفعال قد تكون نتيجة مباشرة لحالة من القلق أو فقدان الأمان.

وأكدت إيمان عز الدين من خلال رسالتها على ضرورة فهم الأسباب التي تقف خلف ردود أفعال الآخرين، بدلًا من الحكم عليها بمعزل عن الظروف والمشاعر التي أدت إليها.

وتعد إيمان عز الدين من أبرز الإعلاميات المصريات، إذ تقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها الصغير.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

