وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة «هاليبرتون» العالمية برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الشركة لمنطقة شمال أفريقيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الفنية التي تمتلكها الشركة في زيادة معدلات الإنتاج البترولي، وتحسين اقتصاديات الحقول، وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية تأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية لتحويل الفرص والإمكانات المتاحة في الحقول والمكامن إلى زيادة فعلية في الإنتاج.

ووجه الوزير شركة «هاليبرتون» بإعداد دراسات فنية واقتصادية محددة وقابلة للتنفيذ للفرص المتاحة لزيادة الإنتاج في مختلف مناطق الجمهورية، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ودراسة أفضل التطبيقات التي يمكن تنفيذها وفقًا لخصائص لكل منطقة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين «هاليبرتون» وكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب»، بهدف حصر الفرص ذات الأولوية ووضع برامج عمل واضحة للاستفادة منها.

كما دعا الوزير إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات الحديثة ليشمل مشروعات وحقول الغاز الطبيعي، أسوة بمشروعات البترول، بما يسهم في تعظيم معدلات الاستفادة من الاحتياطيات والموارد المتاحة وتحسين اقتصاديات الإنتاج.

وأكد بدوي أهمية وجود متابعة دورية لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية وتحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حلمي بالخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة، وما تم وضعه من أهداف واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع شركات البترول العالمية، مثمنًا التطورات الإيجابية في ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد حلمي أن «هاليبرتون» تمتلك مرونة تشغيلية كبيرة وقدرة على تحريك وتوجيه معداتها وأصولها وخبراتها على مستوى شمال أفريقيا، بما يتيح لها زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات العاملة في مجالات البحث والإنتاج.

وكشف نائب رئيس «هاليبرتون» أن الشركة بدأت بالفعل في إعداد دراسات متخصصة لتحديد فرص العمل في المناطق والخزانات غير التقليدية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التشغيل وخفض التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية البدء في تطبيق عدد من هذه الحلول في مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية.



وأشار حلمي إلى أن «هاليبرتون» تعتزم إعداد دراسة اقتصادية وفنية متكاملة على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة لتحديد أفضل الفرص لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وفقًا لطبيعة كل مكمن وإمكاناته الإنتاجية.

وأكد أن نموذج عمل الشركة في مصر لا يقتصر على تقديم الخدمات الفنية والمعدات، وإنما يستهدف نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا، والمشاركة في تحسين اقتصاديات المشروعات وزيادة الإنتاج بصورة مستدامة.

وأوضح نائب رئيس «هاليبرتون» أن الدراسات التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانات واعدة لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء في عدد من مناطق وشركات القطاع، من بينها خالدة والعامة للبترول وبدر للبترول التابعة لويبكو، مؤكدًا إمكانية توسيع نطاق هذه التطبيقات إلى شركات أخرى، واستعداد «هاليبرتون» للعمل بصورة مباشرة مع الشركات المشغلة لتحويل هذه الفرص إلى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض التكلفة.