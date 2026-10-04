القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

افتتح اللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج، والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتحرص الجمعية على تنظيم هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية للأعضاء على مستوى الجمهورية.

حضر فعاليات الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الملحقين العسكريين، وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.