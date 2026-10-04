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نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

كشف محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن نصيحة وجهها إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في بداية توليه مهمة قيادة الفراعنة، من أجل إنهاء أي خلافات أو سوء تفاهم مع محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد عمارة، خلال تصريحاته في برنامج «مان تو مان» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه في بداية تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر كانت هناك أقاويل عن وجود توتر في العلاقة بينه وبين محمد صلاح خلال فترة تواجد الأخير في ليفربول.

وأضاف عمارة: «قولت لحسام حسن اقطع تذكرة وسافر لإنجلترا واقعد مع صلاح، ومتخليش السوشيال ميديا توقع بينك وبينه».

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه نصح حسام حسن بعدم السماح لأصحاب المصالح بالتأثير على علاقته بمحمد صلاح، قائلًا: «متخليش الناس اللي ليهم مصالح تخلي علاقتك مع صلاح مش حلوة، سافر واسمع مني».

وأشار عمارة إلى أن حسام حسن رفض الفكرة،  وقالي لا، لأنه شايف نفسه حسام حسن أسطورة ميعملش كده».

وتابع: «قالي لا أسافر ليه؟ هو ييجي ويقعد، والأمور تاخد مجراها الطبيعي والمسافات تتقرب».

حسام حسن منتخب مصر الدوري

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