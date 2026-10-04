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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تواجه جنوب أفريقيا وديا .. موعد مباراة الليلة والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو مصطفى

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع منتخب مصر بقيادة حسام حسن بنظيره جنوب أفريقيا، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

مصر ضد جنوب أفريقيا 

يدخل الفراعنة اللقاء بقيادة حسام حسن بهدف مواصلة تحقيق الاستفادة الفنية من فترة التوقف الدولي، خاصة أن الجهاز الفني يسعى لمنح الفرصة لعدد من العناصر والوقوف على مدى جاهزيتهم، إلى جانب اختبار بعض الحلول الفنية والتكتيكية قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

ويأمل منتخب مصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار، بينما يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تقديم مستوى قوي والخروج بنتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة معنوية خلال الفترة المقبلة.

كان المنتخب المصري قد خاض مباراتين خلال التوقف الدولي الحالي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل سلبيًا أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قناة ON Sport 1 HD، الناقلة للمواجهة الودية.

معلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ويتولى المعلق مؤمن حسن مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم حافظ، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى زيكو، عمر مرموش، أحمد مصطفى زيزو. 

حسام حسن جماهير الكرة المصرية منتخب مصر جنوب أفريقيا القنوات الناقلة

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