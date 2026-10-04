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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: رونالدو يعود للرياض بعد أزمته الأخيرة مع مدرب منتخب البرتغال خورخي جيسوس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أ ش أ

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم /الأحد/ عن مستجدات أزمة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الأخيرة مع المدرب خورخي جيسوس.

وغادر رونالدو قائد النصر السعودي في وقت مبكر معسكر المنتخب البرتغالي متجهًا إلى مدريد قبل أن يستأنف رحلته متجهًا إلى الرياض اليوم، بالتزامن مع مباراة منتخب بلاده ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد.

ووفقًا لصحيفة (آبولا) البرتغالية اليوم /الأحد/، فإن رونالدو سيغادر مدريد على متن طائرته الخاصة في تمام الساعة 12:50 مساءً بتوقيت البرتغال ليصل إلى الرياض في تمام 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويتزامن وصول قائد النصر تقريبًا مع انطلاق المباراة بين البرتغال والنرويج المقرر إقامتها على ملعب "دراجاو" ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وكان رونالدو قد أنهى وجوده مع المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي، قبل الانتقال إلى مدريد، ومنها إلى الرياض استعدادًا للعودة إلى صفوف النصر.

وتأتي عودة النجم البرتغالي إلى السعودية في أعقاب التطورات التي شهدها معسكر منتخب بلاده، وسط تقارير ربطت الرحيل المبكر بتصاعد الأزمة مع جيسوس.

ويستعد رونالدو بعد عودته لبدء مرحلة جديدة مع النصر، الذي تنتظره خلال الفترة المقبلة مجموعة من الاستحقاقات المحلية والقارية، وسط ترقب لموقف اللاعب بعد التطورات الأخيرة.

تقارير صحفية برتغالية قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو

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