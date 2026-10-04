فيروز أبو الخير تتوج ببطولة السويد المفتوحة للاسكواش

توجت البطلة المصرية فيروز أبو الخير ببطولة السويد المفتوحة للاسكواش ، والتي تقام فى ستوكهولم خلال الفترة بين 30 سبتمبر وحتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 90 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وحققت فيروز أبو الخير الفوز في المباراة النهائية امام الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-5, 11-3.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية كبيرة، ففي منافسات الرجال شارك كل من: مصطفى السيرتي، كريم الحمامي، محمد زكريا، كريم التركي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار.

وفي منافسات السيدات شاركت كل من: نادين الحمامي، حبيبة هاني، نور أبو المكارم، منة حامد، هيا علي، نادين شاهين، روان العربي، هنا رمضان، مريم متولي، وفيروز أبو الخير.