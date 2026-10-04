غموض مصير ياسر إبراهيم في الأهلي حال عدم تجديد عقده حتى يناير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ياسر إبراهيم قد يجد نفسه خارج حسابات الأهلي حال عدم تجديد تعاقده مع النادي حتى شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يشارك بصفة أساسية حتى مع وجوده ضمن قائمة الفريق.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.