أحمد حسن يحسم موقف عموتة من الأهلي قبل القمة : النتيجة لن تحدد مصيره

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن موقف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن نتيجة مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك لن تكون حاسمة في تحديد مستقبل المدرب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتيجة لقاء القمة لن تؤثر على مستقبل الحسين عموتة في الأهلي، والنادي لا يتعامل بالقطعة مع المدرب».

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.