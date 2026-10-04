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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القمة 133.. دوري أبطال أوروبا يضع اتحاد الكرة في مأزق بلقاء الزمالك والأهلي

قمة الزمالك والأهلي
قمة الزمالك والأهلي
القسم الرياضي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة آخر التطورات حول هوية طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراة القمة 133 والتى تجمع بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الغريم التقليدي النادي الأهلي الذي يقوده فنيا المغربي الحسين عموتة يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من عر بطولة الدورى الممتاز.

ذكرت المصادر أن اتحاد الكرة يواجه صعوبة فى إستقدام طاقم تحكيم إسباني لإدارة قمة الزمالك والأهلي فى الدوري الممتاز.

أفادت المصادر أن مباريات دورى أبطال أوروبا سوف تستأنف بمنافسات الجولة الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري ولن يتمكن أي طاقم حكام إسباني من الحضور غلأى القاهرة وإدارة قمة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

لفت إلى أن اتحاد الكرة أرسل إلى نظيره الإيطالي من أجل ترشيح طاقم تحكيمي على أعلى مستوي ومن حكا النخبة لإدارة قمة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

خارج الدوريات الكبرى

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف طاقم التحكيم المقرر أن يدير مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن هناك أكثر من خيار مطروح أمام لجنة الحكام.

وقال شوبير: «ما علمته أن في حكم كبير من خارج الدوريات الخمس الكبرى مرشح، ولجنة الحكام جالها رد من 2 اتحادات بالدوريات الخمس الكبرى، هيناقشوا هذا الأمر ثم يعلنوا النهارده أو في الأغلب بكره عن طاقم تحكيم القمة».

وأوضح أن لجنة الحكام تواصل حسم التفاصيل الخاصة بطاقم التحكيم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكم الذي سيدير مواجهة القمة خلال الساعات المقبلة، سواء اليوم أو غدًا على أقصى تقدير


ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.


 


 

الأهلي الزمالك القمة 133 الدورى الممتاز اتحاد الكرة

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