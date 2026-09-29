عموتة يضع تجهيز أشرف داري على رأس أولوياته قبل قمة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي محمد المحمودي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تجهيز المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، يمثل أولوية قصوى للمدير الفني حسين عموتة خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح المحمودي أن الشغل الشاغل لعموتة خلال فترة التوقف هو العمل على تجهيز داري ليكون متاحًا أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن مجرد عودة اللاعب إلى الجاهزية، سواء شارك في المباراة أو لم يشارك، تعد أولوية كبيرة للمدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تحمل رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية لمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، ومن بينها مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.