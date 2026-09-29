حارس من ذهب.. أرقام وبطولات أحمد شوبير مع الأهلي في عيد ميلاده

يحتفل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، في ظل مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات جعلته واحدًا من أبرز حراس المرمى في تاريخ القلعة الحمراء.

وارتدى شوبير قميص الأهلي في 317 مباراة، ليصبح ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وحقق خلال مسيرته مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وخاض شوبير 222 مباراة في بطولة الدوري المصري، وحافظ على نظافة شباكه في 132 مباراة، كما شارك في 32 مباراة بكأس مصر دون هزيمة، إلى جانب ظهوره في 50 مباراة على المستوى الأفريقي.

ونجح حارس الأهلي السابق في التتويج بـ23 بطولة خلال 13 موسمًا بقميص القلعة الحمراء، بواقع 8 بطولات للدوري المصري، و7 ألقاب في كأس مصر، و5 بطولات أفريقية، وبطولتين عربيتين، إلى جانب بطولة أفرو آسيوية.

ويعد موسم 1995-1996 من أبرز محطات أحمد شوبير مع الأهلي، بعدما نجح الفريق خلاله في الجمع بين بطولات الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية.

كما كان شوبير حاضرًا ضمن فريق الأهلي المتوج ببطولة أفريقيا عام 1986، وحقق مع منتخب مصر لقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في كينيا عام 1987.

ويظل أحمد شوبير أحد الأسماء البارزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأهلي، بعدما حصد العديد من البطولات وحقق أرقامًا مميزة خلال سنوات طويلة دافع فيها عن عرين القلعة الحمراء.