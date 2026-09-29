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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا ارتدى مصطفى شوبير القميص رقم 1؟.. هاني حتحوت يكشف التفاصيل

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، كواليس أزمة أرقام قمصان حراس مرمى منتخب مصر، خاصة الرقم 1، بعد الجدل الذي أثير حول أحقية كل حارس في ارتدائه.

وقال حتحوت، إن قصة أرقام القمصان ليست جديدة، مشيرًا إلى أنها ظهرت من قبل بين أحمد الشناوي ومحمد الشناوي، قبل أن تتكرر حاليًا بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حتى مع غياب محمد الشناوي عن قائمة منتخب مصر في الوقت الحالي.

وأوضح حتحوت ، أن اتحاد الكرة تم سؤاله عن آلية تحديد أرقام القمصان، وكيفية التعامل معها في حالة غياب أحد الحراس، وجاءت التوضيحات بأن وجود الحراس الثلاثة الأساسيين يجعل محمد الشناوي صاحب القميص رقم 1، يليه أحمد الشناوي.

وأضاف أن حصول مصطفى شوبير على القميص رقم 1 في الفترة الحالية جاء بسبب غياب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي عن قائمة المنتخب، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن ينتقل الرقم إلى شوبير.

وأكد حتحوت، أن هذا هو السبب وراء ارتداء مصطفى شوبير القميص رقم 1 في المواجهة الماضية، وكذلك خلال المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن المهدي سليمان سيرتدي القميص رقم 16، باعتباره الحارس الثاني في مواجهة المنتخب المقبلة.

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