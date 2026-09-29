قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد عقدين.. ماذا يعني لإيران؟
الشعباني يطالب الجماهير بالصبر على المنتخب بعد تعثر تونس أمام بوتسوانا
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال
غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء
العثور على أشلاء ربة منزل داخل حمام مكتب محامٍ بالمنشية في الإسكندرية
مش كل سخونة برد.. 7 أعراض تكشف الإصابة بحمى الضنك
فبرك صورا بالذكاء الاصطناعي.. القبض على فرد أمن إدارى انتحل صفة ضابط شرطة
مجزرة جوية بميانمار.. أكثر من 100 قتيل وجريح في قصف سوق مزدحم
القبض على 9 أشخاص يستغلون 11 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة
صفر انبعاثات كربونية.. العاصمة الجديدة تحتضن برج فوربس العالمي كأول مركز مالي
بقيت بخير.. جميل عزيز يكشف تطورات حالته الصحية
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على أشلاء ربة منزل داخل حمام مكتب محامٍ بالمنشية في الإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أحمد بسيوني

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات العثور على أشلاء جثمان ربة منزل داخل حمام أحد مكاتب المحاماة بمنطقة المنشية، وسط تحريات مكثفة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

القصة الكاملة 

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي قسم شرطة المنشية بلاغًا بشأن العثور على أشلاء جثمان داخل دورة مياه مكتب محامٍ بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين محيط المكان.

وبالانتقال والفحص، عثرت الأجهزة الأمنية على أشلاء جثمان لسيدة، وتبين من التحريات الأولية أنها ربة منزل، فيما جرى نقل الأشلاء إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص موقع الحادث والاستماع إلى أقوال العاملين والمترددين على المكتب، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وتواصل جهات البحث جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن الواقعة، فيما تجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق المختصة.

الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية جثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

استجابة محافظ الغربية

محافظ الغربية يستجيب لشكاوى أهالي حي ثان طنطا.. حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات بمنطقة الحلو

: قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 286 تدخل إلى قطاع غزة

حملات تفتيشية

ضبط 195 كيلو لحوم وأسماك ومصنعات غير صالحة بالمنوفية

بالصور

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد