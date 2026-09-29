العثور على أشلاء ربة منزل داخل حمام مكتب محامٍ بالمنشية في الإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات العثور على أشلاء جثمان ربة منزل داخل حمام أحد مكاتب المحاماة بمنطقة المنشية، وسط تحريات مكثفة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

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بدأت تفاصيل الحادث بتلقي قسم شرطة المنشية بلاغًا بشأن العثور على أشلاء جثمان داخل دورة مياه مكتب محامٍ بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين محيط المكان.

وبالانتقال والفحص، عثرت الأجهزة الأمنية على أشلاء جثمان لسيدة، وتبين من التحريات الأولية أنها ربة منزل، فيما جرى نقل الأشلاء إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص موقع الحادث والاستماع إلى أقوال العاملين والمترددين على المكتب، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وتواصل جهات البحث جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن الواقعة، فيما تجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق المختصة.