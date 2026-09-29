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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان: التدريب يرفع كفاءة الكوادر المحلية ويدعم جودة التخطيط الاستثمارى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتماماً ملحوظاً بملف الاستثمار، وتسعى جاهدة إلى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات والثروات التعدينية والمحجرية والسياحية والصناعية والزراعية التى تتمتع بها عاصمة الاقتصاد الأفريقى، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمنظومة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

وفى هذا الإطار، شارك أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، فى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى للتنمية الاقتصادية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية، وذلك ضمن خطة مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على محافظات الصعيد، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

مشاركة واسعة من ممثلى المحافظات والجهات المعنية بملف التنمية والاستثمار

وشهدت فعاليات البرنامج حضور الدكتور محمد التونى، نائب محافظ الفيوم، والسيد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، والدكتور محمد فتحى، مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة رشا عبد الحكيم، استشارى المشروع، إلى جانب فرق العمل بمحافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر، وبمشاركة فرق العمل بمحافظة أسوان.

وتضمنت الفعاليات تقديم واستعراض قواعد تقييم مجموعات العمل والمشروعات والأفراد، حيث قامت فرق العمل التى تم تشكيلها خلال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى بعرض ملفات الفرص الاستثمارية بالمحافظات، والتى تم إعدادها وفقاً لأسس وأدوات تحديد الفرص، وإشراك القطاع الخاص، والترويج لها بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المحلية.

عرض أبرز الفرص الاستثمارية بمحافظة أسوان

كما تم عرض ملف الفرص الاستثمارية بمحافظة أسوان، تمهيداً لتقييمه من خلال لجنة التقييم التى ضمت السيد أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، إلى جانب المختصين من وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط، وذلك لاختيار وتقييم مجموعات العمل والفرص الاستثمارية، وفقاً لمدى الالتزام بتطبيق الأدوات والمنهجية الخاصة بإعداد الملفات الاستثمارية.

واستعرض فريق العمل بمحافظة أسوان عدداً من المشروعات الإستثمارية المقترحة، من بينها مشروع مصنع لاستخلاص الزيوت العطرية والطبية، ومشروع منتجع أسوان البيئى للاستشفاء بين المحافظات باعتبارهما من الفرص التى يمكن أن تسهم فى تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبيئية التى تتمتع بها المحافظة، وفتح آفاق جديدة أمام الإستثمارات النوعية.

وأكد نائب محافظ أسوان أهمية هذه البرامج التدريبية فى بناء ورفع قدرات الكوادر المحلية، وتنمية مهارات فرق العمل فى إعداد وتحديد الفرص الاستثمارية والترويج لها، فضلاً عن رفع مستوى الوعى بأهداف التنمية المستدامة وآليات تحقيقها على المستوى المحلى.

وأشار أسامة رزق داود إلى حرص محافظة أسوان، بقيادة المهندس عمرو لاشين، على الإستفادة من مخرجات هذه البرامج التدريبية وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم فى تحسين جودة التخطيط المحلى، ورفع كفاءة منظومة الترويج للاستثمار، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وبما يتوافق مع احتياجات المواطنين والمقومات الاقتصادية والتنموية للمحافظة.

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