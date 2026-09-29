نقابة الأطباء تناشد الأعلى للإعلام مواصلة جهود الرقابة على الإعلانات المضللة

ثمنت النقابة العامة للأطباء ، الجهود الرقابية والتنظيمية التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية، لمواجهة المخالفات الإعلانية والدعاية المضللة، والتي كان أحدثها رصد منشورات إعلانية لمنتجات غير مرخصة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من المخاطر الصحية الناجمة عن سوء استخدام مثل هذه المستحضرات المجهولة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الخطوات الرقابية تسهم بشكل مباشر في حماية المنظومة الصحية وصحة المواطنين من الادعاءات التسويقية الزائفة، وتحد من انتشار الأدوية والمستحضرات التي لم تخضع للفحص والتسجيل الطبي بالمخالفة للقانون.

الادعاءات التسويقية الزائفة

ودعت النقابة العامة للأطباء ، جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية غير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة استشارة الأطباء المختصين والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل استخدام أي مستحضر دوائي، مؤكدة أن حماية صحة المواطنين خطأ أحمر، مشيدة بحرص هيئة الدواء على تفعيل آليات الرصد والإبلاغ للحد من هذه الظواهر المشينة.

كما تناشد النقابة العامة للأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مواصلة جهوده في التصدي للإعلانات الطبية المضللة وغير المنضبطة، وتشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني المتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، بما يسهم في الحد من الترويج لمنتجات غير مرخصة أو ادعاءات علاجية غير مستندة إلى أسس علمية، حفاظا على صحة المواطنين.