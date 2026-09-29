فبرك صورا بالذكاء الاصطناعي.. القبض على فرد أمن إدارى انتحل صفة ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بنشر صور له بالملابس الأميرية وإنتحاله صفة ضابط شرطة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه (فرد أمن إدارى - مقيم بمحافظة المنيا) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته أقر بقيامه بفبركة الصور المشار إليها عبر تقنية "الذكاء الإصطناعى" ، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد اللهو لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





