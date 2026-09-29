ضبط عامل يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق)، وضبط بحوزته (كمية من الألعاب النارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.